Ajax grijpt naast Marokkaans talent: "Daar zijn we blij mee"

De Belgische club maakte zaterdagavond bekend dat er een akkoord is bereikt met de entourage van de speler. Zekri geldt als een groot talent en is jeugdinternational voor Marokko. Dit seizoen speelde hij voornamelijk in het Onder 18- en beloftenelftal van Mechelen. Tegen Standard Luik zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

"De entourage en familie van Zekri bereikten net een akkoord met Malinwa", schrijft de club op sociale media. "Moncef blijft bij zijn ploeg en wat zijn we daar blij mee." Ajax had hem graag toegevoegd aan Ajax Onder 19, maar grijpt naast zijn komst.