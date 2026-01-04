Kon Veel Minder De Podcast
2026-01-04
Stije Resink
'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'

Gijs Kila
bron: Matteo Moretto
Julio Soler
Julio Soler Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt naast Julio Soler te grijpen. De Amsterdammers waren in vergevorderde onderhandelingen over de verdediger van Bournemouth, maar een overstap naar de Johan Cruijff ArenA blijkt voorlopig niet mogelijk.

Volgens transferjournalist Matteo Moretto kan Bournemouth Soler op dit moment alleen verhuren aan Engelse clubs. Daardoor is Ajax uit de race geraakt, terwijl Watford zich inmiddels heeft gemeld om de speler tot het einde van het seizoen op huurbasis over te nemen. 

De gesprekken tussen Watford en de betrokken partijen verlopen naar verluidt positief en een deal lijkt dus aanstaande te zijn.

