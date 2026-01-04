Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'
Julio Soler Foto: © BSR Agency
Ajax lijkt naast Julio Soler te grijpen. De Amsterdammers waren in vergevorderde onderhandelingen over de verdediger van Bournemouth, maar een overstap naar de Johan Cruijff ArenA blijkt voorlopig niet mogelijk.
Volgens transferjournalist Matteo Moretto kan Bournemouth Soler op dit moment alleen verhuren aan Engelse clubs. Daardoor is Ajax uit de race geraakt, terwijl Watford zich inmiddels heeft gemeld om de speler tot het einde van het seizoen op huurbasis over te nemen.
De gesprekken tussen Watford en de betrokken partijen verlopen naar verluidt positief en een deal lijkt dus aanstaande te zijn.
Laatste nieuws
Maduro reageert met de nodige humor op berichten: "Ik ben oké"
Lof voor handelswijze van Jordi Cruijff: "Een echte teamspeler"
Ten Hag keert mogelijk terug in de Eredivisie: "Goede geluiden"
'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'
Carlos Aalbers overtuigd van NEC: "Weinig niveauverschil met Ajax"
Ramiz Zerrouki: "Bij FC Twente kreeg ik daar wél de tijd voor"
Scherpen blikt terug op stille Ajax-exit: "Bijna vanzelfsprekend"
Tot deze dag is de winterse transfermarkt geopend voor Ajax
Eredivisie-routinier wordt per direct nieuwe trainer van Ajax O19
'Ajax kan inkomsten op buik schrijven: overbodige speler blijft'
Meer nieuws
'Hato niet terug naar Ajax; Amsterdammers moeten doorschakelen'
Kenneth Perez is duidelijk: "Dan ben je af van dat toneelspel"
"Zij waren onder de indruk raakten van de zakelijkheid van Cruijff"
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Jong Ajax stelt teleur: "Dat vinden we ook Ajax onwaardig"
Farioli duidelijk over Chelsea-geruchten: "Zag je terug bij Ajax"
Van Marwijk ziet goede ontwikkeling bij Ajax: "Moet het lef hebben"
"Had het niet gek gevonden als Ajax Jans had genomen als trainer"
Ex-Ajacieden blinken uit op de Afrika Cup: "De beste spelers"
'Muitende' Berghuis bij Feyenoord: "Waren wij helemaal niet goed in"
Ouder nieuws
'Overmars wil opnieuw proberen voormalig Ajacied binnen te halen'
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Jordi Cruijff imponeerde direct bij Ajax: "Bijzondere kwaliteiten"
'Winterse transfer van Souffian El Karouani in stroomversnelling'
Mourinho lovend over oud-Ajacied: "Is simpelweg buitengewoon"
Seedorf laat licht op Ajax schijnen: "Ontwikkelen zich minder"
Broer Kjell Scherpen overleed: "Dat zullen we nooit weten..."
Jeroen Verhoeven over tijd bij Ajax: "Die arrogantie hadden we"
'Newcastle grijpt in en stalt ex-Ajax-target bij andere huurclub'
'Noa Lang na halfjaar bij Napoli in gesprek met andere club'
Video’s
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
0 reacties