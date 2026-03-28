Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax en Feyenoord hebben vorig jaar zonder succes geprobeerd om Sparta-talent Gennaro Wijks in te lijven. De zestienjarige rechtsbuiten had echter belangrijkere dingen in zijn leven die ervoor zorgden dat hij trouw bleef aan Sparta.
Wijks tekende in de zomer van 2025 zijn eerste profcontract op Het Kasteel. Vier maanden eerder overleed plotseling zijn vader Marvin Wijks, oud-Sparta-speler. Het verleden van zijn vader bij de Rotterdamse club was de belangrijkste reden om de interesse van Feyenoord en Ajax af te wijzen, weet ESPN.
"Bij Gennaro ging het puur om gevoel, Sparta voelt voor de familie als thuis", aldus zaakwaarnemer Luciano ’t Zand. "Zijn vader was heel erg betrokken bij het voetbal en toen hij wegviel hebben we ook gezegd: wij kiezen voor rust en niet nog meer verandering. Dat zijn vader uit zijn leven verdween, was al verandering genoeg."
Wijks speelde van zijn twaalfde tot zestiende in de jeugdopleiding van Ajax, maar keerde daarna terug naar Sparta. "Hij is een uitstervend ras: een rechtspoot op rechts. Een ouderwetse rechtsbuiten die echt kan passeren. Buitenom, binnendoor, met heel goede dribbels. In kleine ruimtes is hij ook heel vaardig", zegt zijn trainer Toni Varela.
Daar sluit zijn zaakwaarnemer zich bij aan. "Zijn onvoorspelbaarheid is zijn grootste wapen. Je weet nooit wat hij gaat doen: dribbelen, passen, schieten of een voorzet geven. Ook zijn gevoel voor positie is heel goed", aldus 't Zand. "Hij heeft een gouden hart en praat niet veel. Maar op het veld is hij een mannetje dat acties wil maken en zichzelf wil bewijzen."
Varela zag hoe knap het jonge talent met het verlies van zijn vader omging. "Het is echt knap hoe hij daarmee is omgegaan. In diezelfde week dat zijn vader overleed, moest hij met Oranje Onder 15 spelen. Iedereen zei dat hij thuis kon blijven, maar hij wilde juist trainen. Je zag direct die verbetenheid. Voor een jongen van vijftien is dat bijzonder."
