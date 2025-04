Ajax grijpt naast talent: "Als zij komen, dan ga je overstag"

Ajax slaagde er afgelopen winter niet in om Cedric Hatenboer in te lijven. De middenvelder koos uiteindelijk voor RSC Anderlecht. Hatenboer maakt het seizoen nog af bij Excelsior en vertrekt komende zomer naar België.

"Anderlecht is voor mij de grootste club van België — daar ben ik van overtuigd. Als zij komen, dan ga je overstag. Bij hen had ik ook het gevoel dat ze me het meest wilden", is Hatenboer enthousiast in gesprek met Het Laatste Nieuws. De middenvelder stond ook in de belangstelling van PSV, Feyenoord en Ajax.

Toch ging de voorkeur van Hatenboer uit naar de Belgische topclub. "Ik hoop in mijn eerste seizoen zoveel mogelijk minuten te maken. Ik wil me snel integreren en verder ontwikkelen. Er zijn veel ervaren spelers die me daarbij kunnen helpen. Denk aan Thorgan Hazard. Het is jammer dat Jan Vertonghen ermee stopt, want hij is een legende."