Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax grijpt opnieuw mis in zoektocht: aanvaller tekent in Turkije

Amber
bron: Galatasaray
Yáser Asprilla
Yáser Asprilla Foto: © Pro Shots

Ajax grijpt opnieuw mis in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler. Yáser Asprilla heeft zondagavond zijn handtekening gezet bij Galatasaray, dat de 22-jarige Colombiaan huurt van Girona. In de deal is een optie tot koop opgenomen.

Eerder deze week werd Asprilla nog genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. Hij maakte deel uit van een shortlist waarop ook Ilias Akhomach en Leon Bailey stonden, bedoeld als opvolgers van Raúl Moro. Die opties vielen echter één voor één weg. Akhomach koos voor een huurtransfer naar Rayo Vallecano, terwijl Bailey zondag in actie kwam voor Aston Villa. Omdat hij dit seizoen ook al minuten maakte voor AS Roma, is een overstap naar Ajax volgens de reglementen uitgesloten.

Bij Girona kwam Asprilla nauwelijks aan spelen toe. Trainer Míchel gaf doorgaans de voorkeur aan Viktor Tsyhankov, waardoor de Colombiaan genoegen moest nemen met een bijrol. In Istanbul hoopt hij op meer speeltijd. Bij Galatasaray wordt Asprilla ploeggenoot van Noa Lang, die eveneens tot het einde van het seizoen is gehuurd en ook beschikt over een optie tot koop.

Leon Bailey
Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland Lees ook
