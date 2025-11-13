Ajax grotere 'heksenketel' dan PSV? "Dat zit hem in de mensen"

PSV gaf vorig seizoen een grote voorsprong uit handen aan Ajax. Hoofdtrainer Peter Bosz kreeg voor het eerst sinds zijn aanstelling met tegenslag te maken in Eindhoven, al viel hem wel iets op, ten opzichte van eerdere werkgevers als Ajax en Feyenoord.

De huidig hoofdtrainer van PSV werkte ook bij de Amsterdamse- en Rotterdamse club, maar geeft aan dat PSV minder snel een 'heksenketel' wordt dan de concurrerende clubs. "Dat is zeker zo", geeft Bosz aan in Helden Magazine. "En dat zit hem in de mensen, dus in algemeen directeur Marcel Brands en directeur voetbalzaken Earnest Stewart."

"Zij zijn nooit bij mij geweest om te zeggen dat ik het anders moest doen, dat ik het achterin dicht moest timmeren. Het mooie bij PSV is: hier gaat het zoals het hoort te gaan in een betaald voetbalorganisatie. Korte lijnen, open met elkaar praten, zonder dat dingen die we bespreken op straat komen te liggen", aldus Bosz.