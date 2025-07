'Ajax gunt Jordan Henderson extra tijd na overlijden Diogo Jota'

Jordan Henderson sluit later aan bij het trainingskamp van Ajax in Zeist. De middenvelder krijgt van de club extra tijd om het verlies van Diogo Jota te verwerken, meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad .

De selectie van Ajax vertrok maandag met 27 spelers naar Zeist voor het trainingskamp dat tot en met 12 juli duurt. Henderson is vooralsnog afwezig. Afgelopen vrijdag was hij nog in Liverpool aanwezig bij een eerbetoon aan zijn overleden oud-ploeggenoot.

Henderson en Jota speelden drie seizoenen samen bij Liverpool en ontwikkelden in die periode een hechte vriendschap. Gezamenlijk wonnen ze onder meer de FA Cup in het seizoen 2021/2022 en een jaar later de Community Shield. Tijdens het eerbetoon was te zien hoe Henderson zichtbaar geëmotioneerd afscheid nam van zijn vriend.

Diogo Jota kwam afgelopen donderdag op tragische wijze om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje. De Portugese aanvaller werd slechts 28 jaar oud.