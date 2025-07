'Franse geruchten ontkracht: FC Utrechter niet in beeld bij Ajax'

Volgens Foot Mercato zaten Ajax en PSV achter de aanvaller aan, maar volgens Voetbal International is hier weinig van waar. Cathline is niet in beeld bij de Amsterdammers en is vooral druk de transfer van Raul Moro af te ronden. Of PSV in de markt blijft is niet duidelijk.

Engelse, Duitse en Franse clubs zouden ook interesse hebben, volgens Foot Mercato. De aanvaller werd vorig jaar zomer voor 2,8 miljoen euro definitief overgenomen van FC Lorient. Hoeveel FC Utrecht vraagt voor Cathline is niet duidelijk. Hij gaf bij FC Utrecht zes assists en was zelf ook zes keer doelpuntenmaker. Zijn contract loopt door tot medio 2028.