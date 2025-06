'Ajax haakt af voor Roefs en richt pijlen op jeugdinternational'

Ajax hoopt zich te gaan versterken met Joeri Heerkens. De 18-jarige keeper is volgens Voetbal International in beeld om stand-in van Vitezslav Jaros te worden in Amsterdam.

Voor die rol had Ajax eerder de pijlen gericht op Robin Roefs. NEC zit echter hoog in de boom voor de doelman en volgens VI past Heerkens 'beter in het profiel dat Ajax voor ogen heeft'. De Amsterdamse club volgt de Nederlandse jeugdinternational al langer en hoopt hem voor twee miljoen euro over te kunnen nemen van Sparta Praag.

Heerkens, die bij Oranje O19 speelt, woonde nooit in Nederland. Hij woont in Tsjechië, waar hij speelt voor het beloftenelftal van Sparta Praag. Bij de hoofdmacht, waar hij snel definitief onderdeel van uit zal maken, zit hij op de bank. De Tsjechische club wil Heerkens niet kwijt, maar de keeper zelf heeft een voorkeur voor de overstap naar Ajax.

"De club heeft Heerkens al langer in het vizier en ziet dit als geschikt moment om toe te slaan. Het is de bedoeling dat Heerkens wordt klaargestoomd om in de toekomst eerste keeper te worden", aldus clubwatcher Tim van Duijn. Komend seizoen zal dat Jaros zijn, met Heerkens als stand-in. Remko Pasveer zal voor één jaar bijtekenen.