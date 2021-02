De Amsterdammers hadden Boerhout al langere tijd op het oog, de club benaderde hem ook al toen hij 13 was. Toen bleef hij echter in Heerenveen. Nu de 16-jarige Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund is vertrokken , was er voor Ajax aanleiding om opnieuw contact op te nemen met Boerhout. Hij moet op De Toekomst het gat dat Rijkhoff achterlaat gaan opvullen.