Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline
Wout Weghorst heeft afscheid genomen van Ajax. De 33-jarige aanvaller blikte in een afscheidsboodschap terug op zijn periode in Amsterdam en sprak daarbij zijn waardering uit voor de club. Tegelijkertijd erkende hij dat hij zijn belangrijkste doel niet heeft bereikt, maar de woorden zijn opvallend genoeg niet meer zichtbaar op de website van Ajax.
Voor Weghorst betekende zijn komst naar Ajax de vervulling van een jeugddroom. "Als we voor onze vakantie richting Schiphol reden, kwamen we langs het stadion. Ik zei dan tegen mijn broers: 'hier ga ik ooit voetballen'. Als ik heel eerlijk ben, hoopte ik er ooit één wedstrijd te spelen, niet eens als speler van Ajax. Dus het was fantastisch om dit mee te maken. Elke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA was een feest."
De spits kijkt met plezier terug op enkele memorabele momenten. Vooral de uitoverwinning op Feyenoord maakte indruk. "De winst tegen Feyenoord-uit was mooi. Toen we terugkwamen op de Toekomst stond het helemaal vol met fans. Dat was heel gaaf."
Toch overheerst ook de teleurstelling over het mislopen van de landstitel. Volgens Weghorst had het winnen van het kampioenschap zijn periode bij Ajax pas echt compleet gemaakt. "Die schaal, kampioen van Nederland, was iets heel speciaals geweest. We waren er zo dichtbij. Ik had het heel graag anders gezien. Ik ben Ajax heel dankbaar. Maar mijn periode hier is niet geslaagd. Daarvoor hadden we de schaal moeten winnen."
In zijn afsluitende woorden richtte Weghorst zich nog tot de critici van de Amsterdamse club. "Ajax is de grootste club van Nederland. Ga eerst maar allemaal je best doen om dat te veranderen."
Opvallend is dat het afscheidsartikel kort na publicatie van de clubwebsite werd verwijderd. Waarom Ajax ervoor koos het bericht offline te halen, is niet bekend. De uitspraken van Weghorst waren echter al overgenomen.
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