Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline

Wout Weghorst heeft afscheid genomen van Ajax. De 33-jarige aanvaller blikte in een afscheidsboodschap terug op zijn periode in Amsterdam en sprak daarbij zijn waardering uit voor de club. Tegelijkertijd erkende hij dat hij zijn belangrijkste doel niet heeft bereikt, maar de woorden zijn opvallend genoeg niet meer zichtbaar op de website van Ajax.

Voor Weghorst betekende zijn komst naar Ajax de vervulling van een jeugddroom. "Als we voor onze vakantie richting Schiphol reden, kwamen we langs het stadion. Ik zei dan tegen mijn broers: 'hier ga ik ooit voetballen'. Als ik heel eerlijk ben, hoopte ik er ooit één wedstrijd te spelen, niet eens als speler van Ajax. Dus het was fantastisch om dit mee te maken. Elke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA was een feest." De spits kijkt met plezier terug op enkele memorabele momenten. Vooral de uitoverwinning op Feyenoord maakte indruk. "De winst tegen Feyenoord-uit was mooi. Toen we terugkwamen op de Toekomst stond het helemaal vol met fans. Dat was heel gaaf."