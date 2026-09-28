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Ajax haalt bijzondere middenvelder binnen: "Een havik, die loert"

Amber
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Met Yves Bissouma heeft Ajax een middenvelder binnengehaald die over bijzondere kwaliteiten beschikt. De dertigjarige Malinees was enkele jaren geleden hard op weg om uit te groeien tot een van de beste middenvelders van de Premier League. Volgens Sam Planting van Voetbal International beschikt hij nog altijd over eigenschappen die van grote waarde kunnen zijn voor de Amsterdammers.

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Bissouma kwam in het verleden uit voor Lille, Brighton en Tottenham Hotspur. Vooral zijn fysieke mogelijkheden en vermogen om ballen te veroveren maakten hem lange tijd interessant voor Europese topclubs.

"Vooral zijn defensieve potentie zet aan tot dromen over wat-als-situaties van deze midmid", schrijft Planting in zijn analyse voor Voetbal International.

De analist wijst daarbij op het vermogen van Bissouma om grote afstanden af te leggen. Waar veel middenvelders moeite hebben om grote ruimtes te verdedigen, lijkt de Malinees daar volgens Planting juist uitstekend mee om te kunnen gaan. "Met ogenschijnlijk gemak legt hij fikse afstanden af bij het drukzetten."

Bissouma beschikt bovendien over het vermogen om vroegtijdig te herkennen waar een pass naartoe gaat. Daardoor kan hij ballen onderscheppen voordat een tegenstander gevaarlijk wordt.

Planting gebruikt een opvallende vergelijking om die kwaliteit te omschrijven. "Een havik, die loert op het moment om met een pijlsnelle uitval de bal weg te pikken."

Ook in de mandekking kan de nieuwe Ajacied volgens de analist van waarde zijn. Zijn startsnelheid maakt het mogelijk om tegenstanders te blijven volgen en snel te reageren op plotselinge bewegingen. Maar Bissouma is niet alleen zonder bal interessant. Juist zijn combinatie van fysieke kracht en technische kwaliteiten maakt hem een bijzonder type middenvelder.

Planting ziet vooral mogelijkheden wanneer Bissouma zelf de bal heeft. De Malinees kan met een dribbel meerdere tegenstanders passeren en de bal van de ene naar de andere linie brengen. Dat onderdeel van zijn spel doet denken aan de manier waarop spelers als Moussa Dembélé en Frenkie de Jong in het verleden uitblonken. Vooral tegen ploegen die hoog druk zetten, kan Bissouma daardoor een belangrijk wapen zijn.

Daarnaast beschikt hij over een opvallend gevoel voor evenwicht. Zelfs na een stevig duel kan de middenvelder zich razendsnel herstellen en direct weer vooruit voetballen. Op zijn beste momenten koppelt Bissouma zijn dribbels bovendien aan gevaarlijke passes. Planting ziet dan zelfs overeenkomsten met een andere bekende middenvelder.

"Op die momenten heeft hij iets weg van Paul Pogba, qua mix tussen kracht, dribbelen en traptechniek." Volgens Planting is dan ook duidelijk waarom Bissouma jarenlang op de lijstjes van grote clubs stond. De vraag is vooral of hij die kwaliteiten bij Ajax structureel kan laten zien. "Bissouma bezit een mix van atletisch vermogen, felheid en technisch talent die je niet bij al te veel middenvelders tegenkomt."

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