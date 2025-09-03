Ajax haalt drie toptalenten naar eerste elftal: "Maken indruk"

Ajax-talenten Sean Steur (17), Rayane Bounida (19) en Aaron Bouwman (18) worden beloond voor de 'stormachtige ontwikkeling' die ze doormaken en mogen vanaf nu aansluiten bij het eerste elftal.

"Om Steur, Bounida en Bouwman klaar te stomen voor het grote werk, een vaste basisplaats in Ajax 1, wil de directie 'Europese weken' gaan creëren, waarin de middenvelders en de verdediger gewend raken aan een dubbel programma", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. "Het is de bedoeling dat zij wedstrijden spelen in Jong Ajax, met Onder 19 uitkomen in de UEFA Youth League en – waar mogelijk – al minuten maken in Ajax 1."

"Bouwman maakte in de voorbereiding op het seizoen al indruk als vervanger van de toen geblesseerde Josip Sutalo", aldus Verweij. Ko Itakura was destijds nog niet aangetrokken. "Vooral in het duel op de Como Cup met Celtic liet hij zien over bijzondere kwaliteiten te beschikken, maar een blessure wierp hem even terug."

"Ook Steur, die een verhuur aan FC Volendam niet zag doorgaan, drukte zijn neus al aan het venster. Vooral tegen AS Monaco konden de fans zien wat de behendige Volendammer in huis heeft. Bounida, die in de zomer van 2022 transfervrij overkwam van Anderlecht, kreeg speeltijd tegen FC Volendam en werd daarmee door Heitinga beloond voor zijn goede vorm bij Jong Ajax", leest het.

Ook Gerald Alders (20) en Lucas Jetten (18) op de deur. "De rechtsback en linksback zullen zo nu en dan met het eerste meetrainen", weet Verweij. "Alders had de mogelijkheid dit seizoen te worden verhuurd, maar kiest ervoor om bij Ajax voor zijn kans te gaan."