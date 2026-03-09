Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax haalt ook oud-speler bij technische staf hoofdmacht'
Kiki Musampa in Amsterdam Foto: © Pro Shots
Kiki Musampa maakt de overstap naar de staf van Ajax 1. Dat meldt Voetbal International maandag.
Ajax maakte zondag bekend dat interim-trainer Fred Grim terugkeert naar zijn oude functie en Jong Ajax-trainer Oscar Garcia doorschuift met zijn staf. Aan die staf wordt nu ook Musampa toegevoegd.
De voormalig speler van de Amsterdammers was de afgelopen weken al onderdeel van de technische staf van de Spanjaard. Vorig seizoen was hij werkzaam bij de Onder 19 van Ajax.
