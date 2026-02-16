Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax haalt superster binnen met Paes: "Gunt ze altijd een krabbel"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Maarten Paes
Maarten Paes Foto: © Pro Shots

Ajax versterkte zich in de winterse transferperiode met Maarten Paes. De kersverse Ajax-doelman is razend populair in Indonesië, het land waar hij zijn interlands voor speelt.

Paes heeft 2,3 miljoen volgers. "Maarten is wel één van de populairste spelers", vertelt Calvin Verdonk, die bij Indonesië samenspeelt met Paes, aan het Algemeen Dagblad. "Dat heeft ook met zijn karakter te maken. Hij is heel sociaal, maakt met iedereen een praatje. Hij is ook altijd in the mood. Ik heb dat niet altijd. Soms wil ik na een training meteen naar binnen. Maarten niet. Goed of slecht, hij gunt ze altijd een krabbel of foto."

"Ik denk dat door die transfer nog meer kinderen daar zoals Maarten Paes willen zijn", stelt de verdediger. Verdonk heeft zelf ook gemerkt hoe groot het voetbal is in Indonesië. "Ik had geen sociale media. Alleen een privéaccount op Instagram, zonder mijn naam en met hooguit honderd volgers. Toen ik Indonesisch international werd, gooide ik ’m open. Inmiddels zit ik op 2,3 miljoen volgers."

Maarten Paes
