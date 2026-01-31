Ajax haalt topscout verantwoordelijk voor koop Carrizo naar club

"Je kunt je voorstellen wat het voor mij betekent om eerst voor FC Barcelona en nu voor Ajax te mogen werken. Twee clubs met dezelfde filosofie, cultuur en manier van opleiden van jonge spelers. Uitgaand van balbezit en een groot geloof in de kwaliteiten van de speler", aldus de nieuwe Ajax-scout tegenover De Telegraaf.

Maher Carrizo, Ajax haar nieuwste aanwinst, komt uit zijn koker. "Ik ken Jordi meer dan tien jaar en we hebben altijd een vergelijkbare visie gehad over modern voetbal. In veel situaties begrijpen we elkaar zonder te praten. We vertrouwen elkaar en in de voetballerij is het extreem belangrijk je te omringen met mensen die je kunt vertrouwen."