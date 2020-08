Geschreven door Jordi Smit 13 aug 2020 om 20:08

© Proshots

Ajax heeft donderdagavond flink uitgehaald tegen FC Utrecht. Het team van trainer Erik ten Hag stond met de rust al met 5-0 voor, wat de bezoekers in de tweede helft nog terugbrachten tot 5-1.

De Amsterdammers begonnen geweldig aan de wedstrijd door al in de vierde minuut op voorsprong te komen. Na een uitstekende aanval over de rechterkant kwam de bal voor de voeten van Ryan Gravenberch. De middenvelder schoot op de paal, maar Zakaria Labyad stond klaar om tegen zijn oude club alsnog de openingstreffer te maken: 1-0. De Utrechters lieten zich niet uit het veld slaan en kregen zelfs een penalty mee, nadat Noussair Mazraoui Bart Ramselaar neerhaalde in het strafschopgebied. Waar Maarten Stekelenburg naar de verkeerde hoek dook, schoot Simon Gustafson aan de andere kant van het doel tegen de paal.

Het was een stevige teleurstelling voor FC Utrecht, dat Ajax snel de tweede treffer zag maken. Antony gaf de bal zuiver aan Noa Lang. De linksbuiten draaide weg van zijn tegenstander en schoot de bal in de korte hoek raak. Na verschillende kansen van Ajax viel ook het derde doelpunt van de wedstrijd. Deze keer was het wederom Antony die een steekpass gaf aan Lang. De jongeling gaf voor, waarna Tagliafico de bal binnenliep: 3-0. Door twee schitterende vrije trappen van Labyad vlak voor de pauze vielen ook het vierde en het vijfde doelpunt, waardoor de ruststand op 5-0 kwam te staan.

Zoals gebruikelijk in een oefenduel besloot Ten Hag in de tweede helft vrijwel al zijn spelers te wisselen. Daardoor werd het spel van de Amsterdammers van een minder niveau. Desondanks was het Lang die de kans kreeg om na tien minuten in het tweede bedrijf zijn tweede doelpunt te maken. Zijn schot ging echter rakelings langs de paal. Twintig minuten voor tijd maakte FC Utrecht een eretreffer. Othman Boussaid werkte de bal knap vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de rechterbovenhoek: 5-1.

Vlak daarna leek Ajax de score weer te verruimen. Na het diepgaan van Donny van de Beek kreeg Serginio Dest de mogelijkheid om het zesde doelpunt voor de thuisploeg te maken, maar de rechtsback bleek niet in staat de bal tussen de palen te krijgen. Een kwartier voor tijd mocht Lang naar de kant en kreeg Naci Ünüvar de tijd om zichzelf te laten zien. Buiten enkele uitbraken van zowel FC Utrecht als Ajax werden beide ploegen echter niet meer gevaarlijk, waardoor een eindstand van 5-1 na afloop op het scorebord stond.

Opstelling Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Promes; Antony, Labyad, Lang

Opstelling Ajax tweede helft: Stekelenburg; Dest, J. Timber, Martínez, Rensch; Marin, Taylor, Van de Beek; Hansen, Traoré, Lang (77′. Ünüvar)