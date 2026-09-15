Ajax haalt uit tegen Willem II en boekt overtuigende overwinning

De ploeg van Míchel Sánchez had in de eerste helft duidelijk het overwicht, maar het duurde lang voordat dat ook op het scorebord zichtbaar werd. Pas vlak voor rust viel de openingstreffer. Kasper Dolberg legde de bal met zijn borst klaar, waarna Davy Klaassen was doorgelopen en van dichtbij raak kon schieten: 1-0.

Nog voor de pauze verdubbelde Ajax de marge. Julian Brandt zorgde op fraaie wijze voor de 2-0. De Duitser passeerde Per van Loon met een kapbeweging en haalde vervolgens met links hard uit. Zijn schot verdween hoog in het doel.