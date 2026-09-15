Ajax haalt uit tegen Willem II en boekt overtuigende overwinning
Ajax heeft de inhaalwedstrijd tegen Willem II zonder grote problemen gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers met 5-1 te sterk voor de Tilburgers.
De ploeg van Míchel Sánchez had in de eerste helft duidelijk het overwicht, maar het duurde lang voordat dat ook op het scorebord zichtbaar werd. Pas vlak voor rust viel de openingstreffer. Kasper Dolberg legde de bal met zijn borst klaar, waarna Davy Klaassen was doorgelopen en van dichtbij raak kon schieten: 1-0.
Nog voor de pauze verdubbelde Ajax de marge. Julian Brandt zorgde op fraaie wijze voor de 2-0. De Duitser passeerde Per van Loon met een kapbeweging en haalde vervolgens met links hard uit. Zijn schot verdween hoog in het doel.
Na rust bleef Ajax de wedstrijd controleren. In de 69ste minuut volgde de derde treffer. Viktor Tsyhankov maakte zijn eerste doelpunt namens Ajax door een voorzet van Oscar Gloukh af te ronden.
Gloukh liet vervolgens zelf zien dat hij ook het net kan vinden. In de 74ste minuut maakte de Israëliër er 4-0 van. Na een pass van Dolberg schoot hij de bal door de benen van Willem II-doelman Maxime Delanghe.
De bezoekers deden in de slotfase nog iets terug. Willem II combineerde zich in de 77ste minuut goed door de Amsterdamse defensie. Uriel van Aalst behield het overzicht en stelde Alessandro Ciranni in staat om van dichtbij de 4-1 binnen te schieten. Meer zat er voor de Tilburgers niet in.
In de 87ste minuut liep Ajax ook nog uit naar 5-1. Dolberg was opnieuw belangrijk en kopte raak nadat een eerdere inzet van de Deense spits via de paal was teruggekomen.
Doelpunten Ajax - Willem II 5-1:
1-0 Davy Klaassen (41')
2-0 Julian Brandt (45')
3-0 Viktor Tsygankov (69')
4-0 Oscar Gloukh (74')
4-1 Alessandro Tiranni (76')
5-1 Kasper Dolberg (87')
Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Kehrer (Janse 77'), Baas, Wijndal (Henrique 67'); Mokio, Klaassen (Amrabat 57'), Brandt (Ouazane 67'); Berghuis (Tsygankov 57'), Dolberg, Gloukh.
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