Het laatste Ajax Nieuws

Ajax haalt vijftal spelers definitief uit Arnhem: meerdere tonnen

Thomas
bron: Ajax Showtime
Het veld op De Toekomst (Ajax)
Het veld op De Toekomst (Ajax) Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de komst van vijf jeugdspelers van Vitesse afgerond. De KNVB heeft de transfers van Branko Kroesbergen, Akin Özcan, Isah Cheung, Jort Teunissen en Quyvonn Sluis goedgekeurd. Ajax Showtime meldt dat de Amsterdammers in totaal zo’n 740.000 euro aan vergoedingen betalen om het vijftal over te nemen.

Aanvankelijk leek het erop dat de talenten gratis naar Amsterdam konden vertrekken vanwege de licentieproblemen bij Vitesse. Nu de Arnhemmers hun proflicentie toch behouden, moeten clubs wél de zogeheten poolvergoedingen betalen. Waar PSV er bij eerdere overnames van Vitesse-talenten nog onderuitkwam, toonde Ajax zich bereid om de bedragen wél neer te leggen.

Het systeem is simpel maar kostbaar: per speler moet Ajax 32.500 euro per seizoen betalen dat zij sinds hun elfde in Arnhem actief waren. Dat levert samen het bedrag van 740.000 euro op. Vitesse gaf zijn akkoord en de KNVB verleende dispensatie, waardoor de transfers definitief doorgang vonden.

De vijf talenten zijn al een tijdje actief op De Toekomst. Ze volgden lessen op het jeugdcomplex en speelden oefenwedstrijden in Ajax-shirt. Nu mogen ze zich officieel Ajacied noemen. Kroesbergen, Özcan en Cheung sluiten aan bij Ajax O16, terwijl Teunissen en Sluis de selectie van Ajax O15 versterken.

