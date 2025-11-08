Ajax haalt Youth League-coach voorlopig naar het eerste elftal

De technische staf van Ajax is weer compleet na het ontslag van John Heitinga. Na het vertrek van de hoofdtrainer en zijn assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom was de staf flink uitgedund.

Ajax Onder 19-trainer Paul Nuijten sluit daarom nu ook aan bij de technische staf van het eerste elftal. Fred Grim neemt voorlopig de taken van Heitinga over als hoofdtrainer, terwijl Urby Emanuelson voorlopig aanblijft als assistent. Nuijten wordt daarmee doorgeschoven vanuit de jeugdopleiding van Ajax.

De 32-jarige trainer stond vrijdag al op het trainingsveld om Grim en Emanuelson te assisteren bij Ajax 1. Nuijten werkte eerder samen met Marijn Beuker in Schotland en kwam in de zomer van 2024 naar Ajax als trainer van het Onder 17-elftal. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar het Onder 19-elftal, waarmee hij momenteel actief is in de UEFA Youth League.