Ajax haalt zoon van clublegende binnen: "In eerste instantie..."

Maximilian Ibrahimovic is officieel speler van Ajax. De Amsterdammers huren de negentienjarige aanvaller voor een halfjaar van AC Milan en hebben daarbij een optie tot koop bedongen. Ibrahimovic sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

Ajax presenteerde de zoon van Zlatan Ibrahimovic dinsdag. Hij kwam over van Milan Futuro, het tweede elftal van AC Milan, waar hij dit seizoen vijf keer scoorde en vier assists gaf. Als Ajax de koopoptie van naar verluidt 3,5 miljoen euro licht, ligt Ibrahimovic tot de zomer van 2029 vast en behoudt Milan een doorverkooppercentage.

De keuze voor Ajax werd gemaakt na meerdere opties in Nederland. Naar verluidt voerde Zlatan Ibrahimovic zelf de gesprekken. Ibrahimovic junior zal vooral minuten maken bij Jong Ajax, maar traint regelmatig mee met het eerste elftal en geldt als mogelijke opvolger van Mika Godts.

"We zijn erg blij met de komst van Maximilian", reageert Marijn Beuker. "Hij is een talentvolle aanvaller met een goed gevoel voor positie kiezen in en rond het strafschopgebied en hij heeft veel doelgerichtheid in zijn afronding. Hij is vaardig met zijn dribbel en heeft bovenal een geweldige winnaarsmentaliteit en trainingskarakter."

"Hij zal in eerste instantie vooral speelminuten maken bij Jong Ajax en zal gedurende het seizoen regelmatig pendelen tussen Jong Ajax en het eerste elftal, zodat hij kan wennen aan het hogere niveau en de intensiteit van Ajax 1. Maximilian is een speler met veel potentie en we hopen dat hij op termijn vast in de aanval van Ajax 1 opgenomen kan worden", aldus Beuker.