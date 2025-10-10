14 minuten met
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

Cherine

In de zomer van 2023 haalde Ajax Hedwiges Maduro naar Amsterdam met een duidelijk ontwikkelplan, aldus de voormalig assistent-trainer in De Maaskantine. Op termijn was het de bedoeling dat de oud-middenvelder de functie van trainer bij Jong Ajax zou overnemen.

In 2023 haalde Ajax Maduro over van Almere City. Hij voegde zich in de technische staf van Maurice Steijn. "Ik tekende een contract voor drie jaar", vertelt Maduro. "In mijn eerste jaar deed ik een cursus. Zij schetsten mij voor dat er een ervaren hoofdtrainer en assistent zouden komen waarbij ik kon meekijken en van kon leren."

"In het tweede jaar zou ik meer op de voorgrond komen als assistent-coach. In het derde jaar zouden we kijken waar ik zou staan. Misschien was ik coach van Jong-Ajax geworden of was ik al zo ver dat ik het eerste elftal kon doen", vervolgt hij. Een tweede of derde jaar kwam er niet; Ajax brak in oktober met Steijn en nam in mei 2024 afscheid van Maduro. 

Achteraf had de oud-trainer van Almere City zijn terugkeer naar Ajax anders moeten aanpakken. "Ik had er goed aan gedaan om eerst te weten wie de hoofdtrainer zou worden voordat ik erin zou stappen. Ik had eigenlijk al ja gezegd en toen werd het Maurice Steijn", verklaart hij. 

"Ik heb wel met hem gesproken, maar je bent er dan al neergezet. Je bent uiteindelijk afhankelijk van de hoofdtrainer. Als de hoofdtrainer weggaat en er komt een nieuwe trainer, neemt hij vaak zijn eigen staf mee. Dat is een beetje gebeurd", aldus Maduro.

