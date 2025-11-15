Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax had geen duidelijke profielschets na vertrek Farioli'

Max
bron: Voetbal International
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax had afgelopen zomer geen gedetailleerde profielschets over wie Francesco Farioli moest opvolgen. Dat schrijft Voetbal International

Farioli vertrok na een seizoen weer uit Amsterdam, dus moest de directie van Ajax weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens VI had de club echter geen 'gedetailleerde profielschets' en had het alleen voor zichzelf duidelijk dat het aanvallender moest dan onder de Italiaanse oefenmeester en meer eigen jeugd gebruikt moest worden. 

Binnen de club zouden er veel verschillende meningen zijn geweest over waar de nieuwe trainer aan moest voldoen. Uiteindelijk viel de keuze op John Heitinga, maar dat werd geen succes. De oefenmeester werd onlangs ontslagen als hoofdtrainer van Ajax. 

Mike Verweij

Verweij noemt grote namen: "Waardoor heel veel deuren open gaan"

Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay junior geeft Ajax transferadvies: "Die jongen volgen"

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

