'Ajax had geen duidelijke profielschets na vertrek Farioli'

Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots
Ajax had afgelopen zomer geen gedetailleerde profielschets over wie Francesco Farioli moest opvolgen. Dat schrijft Voetbal International.
Farioli vertrok na een seizoen weer uit Amsterdam, dus moest de directie van Ajax weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens VI had de club echter geen 'gedetailleerde profielschets' en had het alleen voor zichzelf duidelijk dat het aanvallender moest dan onder de Italiaanse oefenmeester en meer eigen jeugd gebruikt moest worden.
Binnen de club zouden er veel verschillende meningen zijn geweest over waar de nieuwe trainer aan moest voldoen. Uiteindelijk viel de keuze op John Heitinga, maar dat werd geen succes. De oefenmeester werd onlangs ontslagen als hoofdtrainer van Ajax.
