"Ajax had hem beter kunnen houden, hij is sterker dan Sutalo"

NEC is bezig aan een sterk seizoen en Kist is enthousiast over Sandler. "Philippe Sandler maakte nog wat jaartjes deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Daar hadden ze hem beter kunnen houden, want hij is sterker dan Josip Sutalo", oordeelt Kist in gesprek met de Telegraaf.

Kist is lyrisch over de 29-jarige verdediger, die in het verleden speelde voor PEC Zwolle, Manchester City, Anderlecht, Troyes en Feyenoord. "Sandler bewees als speler van NEC dat hij veel voetbalvermogen heeft en een wedstrijd uitstekend kan lezen. Veel verdedigers grijpen pas in als de bal er is. Sandler doorziet het en staat vaak al op de juiste plek", besluit de voormalig profvoetballer.