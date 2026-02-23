Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
"Ajax had hem beter kunnen houden, hij is sterker dan Sutalo"

Max
bron: De Telegraaf
Josip Sutalo zet een sliding in
Josip Sutalo zet een sliding in Foto: © BSR Agency

Kees Kist is erg te spreken over Philippe Sandler. De verdediger van NEC maakte een goede indruk tegen Ajax zaterdag. 

NEC is bezig aan een sterk seizoen en Kist is enthousiast over Sandler. "Philippe Sandler maakte nog wat jaartjes deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Daar hadden ze hem beter kunnen houden, want hij is sterker dan Josip Sutalo", oordeelt Kist in gesprek met de Telegraaf

Kist is lyrisch over de 29-jarige verdediger, die in het verleden speelde voor PEC Zwolle, Manchester City, Anderlecht, Troyes en Feyenoord. "Sandler bewees als speler van NEC dat hij veel voetbalvermogen heeft en een wedstrijd uitstekend kan lezen. Veel verdedigers grijpen pas in als de bal er is. Sandler doorziet het en staat vaak al op de juiste plek", besluit de voormalig profvoetballer. 

Josip Sutalo
