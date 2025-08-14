Kick-Off
2025-08-03
Jorrel Hato
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax transfergeruchten en nieuws

"Ajax had hem moeten oppikken, hij is ook een echte Ajax-keeper"

Amber
bron: Voetbal International
Robin Roefs bij Jong Oranje
Robin Roefs bij Jong Oranje Foto: © Pro Shots

NEC verkocht deze zomer Robin Roefs voor meer dan tien miljoen euro aan Sunderland. Eerder toonden onder meer Ajax en PSV interesse, maar een concreet bod op de doelman volgde nooit. Marco van Duin vindt dat de Nederlandse topclubs hebben slapen.

Van Duin, eerder keeperstrainer in Nijmegen, haalde Roefs in samenspraak met hoofdtrainer Rogier Meijer definitief bij de eerste selectie. "Natuurlijk doet dit mij ook deugd", zegt hij over de transfer van Roefs in Voetbal International. "Ik ben ook maar een schakel in het geheel geweest. Ik heb invloed gehad, misschien wel een behoorlijke invloed, maar Robin heeft het vooral zelf gedaan."

"Ik vind wel dat de Nederlandse topclubs hebben liggen slapen", deelt Van Duin zijn mening. "Robin is een uniek talent. Ajax had hem gewoon moeten oppikken, dan hadden ze de komende jaren een goede keeper gehad. Robin is een goudmijntje. Een echte Ajax-keeper ook", vindt Van Duin. "Topclubs kiezen vaak voor iets meer ervaring als ze niet helemaal overtuigd zijn, maar soms moet je het ook durven."

Hij besluit: "Kijk maar naar wat Ajax deed met Jasper Cillessen. Ik zeg het al langer, maar Robin gaat het Nederlands elftal halen. Daarvan ben ik overtuigd. Ik vind het gek dat Ajax Robin niet heeft gehaald, maar dat is hun keuze."

