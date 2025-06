'Ajax had naast John Heitinga nog een oud-speler in het vizier'

Ajax heeft John Heitinga aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De oud-verdediger keert daarmee terug naar de Amsterdammers, maar hij was niet de enige voormalig voetballer die in beeld was voor een overstap naar de Johan Cruijff Arena.

Het Algemeen Dagblad weet namelijk te melden dat Jaap Stam is benaderd voor een rol in de technische staf van Ajax. De oud-voetballer van Ajax zou in beeld zijn geweest voor de positie van tweede assistent voor Heitinga, naast Marcel Keizer. Stam is natuurlijk geen onbekende van de club, want hij droeg zelf het shirt van de Amsterdammers en werkte ook in de jeugdopleiding.

Nadat hij als jeugdtrainer vertrok tekende hij bij het Engelse Reading. Vervolgens was hij ook de hoofdtrainer van PEC Zwolle, Feyenoord en het Amerikaanse FC Cincinnati. In 2024 tekende hij als hoofdtrainer bij zijn jeugdclub DOS Kampen.