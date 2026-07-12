'Ajax had peperdure spits (23) jaren geleden al op radar staan'
Marcos Leonardo lijkt alsnog de overstap naar Ajax te maken, maar de Braziliaanse spits staat al veel langer op de radar in Amsterdam. Volgens De Telegraaf volgden de Amsterdammers hem jaren geleden al, al kwam het destijds niet tot een transfer.
De interesse van Ajax dateert uit de zomer van 2021. Leonardo maakte toen indruk met Brazilië op het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor spelers onder 17 jaar. Hoofdscout Henk Veldmate en Fulco van Kooperen van zaakwaarnemersbureau Muy Manero waren destijds aanwezig om de verrichtingen van de talentvolle aanvaller van dichtbij te bekijken.
Inmiddels lijkt Ajax alsnog beet te hebben. Verschillende media melden dat de club een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de 23-jarige spits en ook met Al Hilal overeenstemming heeft gevonden over een transfersom. Naar verluidt betaalt Ajax ongeveer 25 miljoen euro voor de Braziliaan.
Leonardo brak op jonge leeftijd door bij Santos, waar hij op 20 augustus 2020 als zeventienjarige zijn debuut maakte. Uiteindelijk speelde hij 168 officiële wedstrijden voor de Braziliaanse club, waarin hij goed was voor 54 doelpunten en 11 assists.
Begin 2024 zette de spits de stap naar Europa, toen Benfica hem voor 22 miljoen euro overnam van Santos. Lang bleef hij echter niet in Portugal. Enkele maanden later betaalde Al Hilal liefst 40 miljoen euro om hem naar Saudi-Arabië te halen. In het afgelopen seizoen kwam Leonardo tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij negentien keer scoorde en één assist afleverde.
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