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Ajax handelt razendsnel en presenteert nieuwe middenvelder

Max
bron: Ajax
Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de komst van Sofyan Amrabat wereldkundig gemaakt. De middenvelder tekent een contract tot medio 2028 in Amsterdam. 

Met de komst van Amrabat heeft Ajax eindelijk de gewenste controlerende middenvelder binnen. De dertigjarige Marokkaans international was transfervrij na zijn vertrek bij Fenerbahce eerder deze zomer. "Wij zijn zeer tevreden dat we Sofyan hebben kunnen vastleggen", reageert Jordi Cruijff op de clubsite

Amrabat doorliep de jeugd van FC Utrecht en maakte daarna een transfer naar Feyenoord. Via Club Brugge, Hellas Verona en Fiorentina maakte hij in 2023 een huurtransfer naar Manchester United. De Engelse club maakte één seizoen gebruik van de middenvelder, die daarna door Fiorentina werd verkocht aan Fenerbahce. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Real Betis. 

Cruijff is zeer blij met de komst van Amrabat. "Hij is fysiek sterk, heeft veel voetballend vermogen en brengt ruime internationale ervaring mee. Daarnaast kent hij de Nederlandse competitie goed, waardoor wij verwachten dat hij zich snel zal aanpassen. Met hem halen we precies het profiel binnen dat wij voor ogen hadden."

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