'Ajax hanteert te hoge vraagprijs: Duitse club haakt voorlopig af'

FC Köln wilde zich graag versterken met Kaplan, maar de Duitse club heeft de gesprekken met Ajax op een laag pitje gezet. Dat laat de verslaggever Patrick Berger van het Duitse Sky Sport weten. FC Köln vindt dat Ajax een te hoge vraagprijs hanteert.

Ajax wil namelijk minimaal zes miljoen euro ontvangen voor de Turkse verdediger, maar FC Köln is niet van plan om dat bedrag te betalen. Kaplan hoopt zelf de overstap te maken naar de Duitse club en bereikte al een persoonlijk akkoord over een langdurig contract. Köln wacht de situatie momenteel af en hoopt in te springen als Ajax de vraagprijs laat zakken.

Kaplan speelde afgelopen weekend al niet mee in het oefenduel van Ajax met KV Mechelen. Trainer John Heitinga bevestigde na afloop dat de 22-jarige verdediger bezig was met het afronden van een transfer. Ajax werkt voorlopig echter niet mee. Köln kijkt ondertussen ook verder en heeft Paderborn-verdediger Calvin Brackelmann in beeld.