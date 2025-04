Ajax hard onderuit: "Hele grote kras op aanstaande kampioenschap"

Danny Koevermans noemt de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht een flinke deuk in het mogelijke kampioenschap. Volgens de oud-aanvaller komen in deze wedstrijd alle problemen van Ajax uit eerdere duels duidelijk naar voren.

Ajax verloor zondagmiddag met 4-0 bij FC Utrecht. Het verschil met PSV is met een duel meer gespeeld nog altijd negen punten. Ajax heeft nog vier duels voor de boeg. Koevermans zag in de Galgenwaard eerdere wedstrijden van Ajax samenkomen. "Misschien is dit een wedstrijd waarin al die wedstrijden die ze nét over de streep hebben getrokken nu samenkomen", aldus de oud-spits bij ESPN. "Dat het nu een keer zo valt."

Ajax startte nog prima in de Galgenwaard, maar uiteindelijk werd het een pijnlijke middag. "Het eerste halfuur was het zeker geen offday", aldus Koevermans. "Als je er als Ajax zijnde naar kijkt en je gaat 4-0 eraf, dan is dat wel een hele grote kras. Het is een hele grote kras op het aanstaande kampioenschap. Dit is natuurlijk vandaag wel echt een keiharde pijnlijke nederlaag."