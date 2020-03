Geschreven door Jordi Smit 07 mrt 2020 om 00:03

© Proshots

Jong Ajax is er niet in geslaagd om de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie vast te houden. De ploeg van Mitchell van der Gaag ging met maar liefst 4-0 onderuit in en tegen Volendam. Voormalig Ajacied Francesco Antonucci was belangrijk met twee doelpunten.

De Amsterdammers begonnen onscherp aan de wedstrijd, al had het wél veel balbezit. Ajax kon het voordeel echter niet uitbuiten, terwijl ook Volendam er in de eerste minuten niet doorheen kwam. Een kans voor Timber leek het duel open te breken. Hij kreeg de bal aangespeeld op het zestienmetergebied, omspeelde twee tegenstanders en stond klaar om te schieten, maar zag zijn poging op het laatste moment geblokt worden.

In de volgende fase van de wedstrijd werd Volendam steeds gevaarlijker. Waar Ajax er eerst nog in slaagde om de bal van de lijn te halen, was de volgende poging wél raak. Antonucci, die aan het begin van de wedstrijd de prijs voor het beste talent van de derde periode in ontvangst mocht nemen, draaide de bal vanaf de linkerkant in en zag deze in de verre hoek verdwijnen. Een paar minuten later was het wederom raak. Deze keer rende Ibrahim El Kadiri langs zijn tegenstander en maakte hij hoogstpersoonlijk de 2-0.

Jong Ajax moest in de tweede helft komen om er alsnog een gelijkspel of zelfs winst uit te slepen, maar de bezoekers bleken niet in staat om de organisatie van Volendam uit elkaar te spelen. De gastheer maakte bovendien regelmatig dankbaar gebruik van de fouten die in de opbouw van Ajax plaatsvonden. Het derde doelpunt voor Volendam viel dan ook niet bepaald uit de lucht. Antonucci kreeg de bal zo in zijn voeten gespeeld en kon koelbloedig in de verre hoek raakschieten: 3-0.

Het was de genadeklap voor Jong Ajax, dat de weg flink kwijt was. Na een korte opleving van Ajax, waarin onder meer Mendez een grote kans kreeg om het duel wat spannender te maken, was het Volendam dat ook de 4-0 wist binnen te schieten. Invaller Duin zag de bal over rechts gaan. Hij sprintte vanaf het midden van het veld vol richting doel en zag de bal zijn kant op komen. Hij kon vervolgens eenvoudig binnenschuiven, waardoor Kotarski ook bij het vierde doelpunt kansloos was.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Van Gelderen, Kasanwirjo, Pierie, Kemper; Taylor, Regeer (85′. Llansana), Mendez; Timber (63′. Jensen), Unüvar (46′. Hansen), Castillo