'Ajax heeft 23-jarige aanvaller uit Oostenrijk op de radar'

Ajax is geïnteresseerd in Wolfsberger-aanvaller Thierno Ballo. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sport woensdagochtend.

Naast Ajax houden ook Glasgow Rangers en Mainz de 23-jarige Oostenrijker in de gaten. Ballo maakte afgelopen seizoen indruk en maakte daarom onlangs zijn debuut voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Er is nog geen beslissing gemaakt over zijn toekomst. De linksbuiten ligt nog tot medio 2027 vast bij Wolfsberger.

Ballo speelde vier jaar in de jeugd van Chelsea voor hij in 2022 transfervrij naar Wolfsberger vertrok. Afgelopen seizoen was hij in 37 optredens goed voor dertien doelpunten en acht assists.