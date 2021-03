Geschreven door Jessica Westdijk 12 mrt 2021 om 12:03

Na de 3-0 zege van donderdagavond heeft Ajax een fantastische uitgangspositie om de kwartfinale te halen. De statistici van FiveThirtyEight rekenden de kansen van Ajax door en de cijfers zijn duidelijk. De kans dat Ajax de kwartfinale haalt, is maar liefst 98%.

Om tot dat getal te komen, wordt gekeken naar de sterkte van beide teams en historische resultaten. Dus bijvoorbeeld: hoe vaak ging een team dat het thuisduel met 3-0 won door? Bijna altijd dus.

Langzaam maar zeker beginnen we te dromen van weer een heel mooi Europees seizoen, dus kijken we ook alvast iets verder. Dan zien we dat volgens het model Ajax maar liefst 30% kans heeft om de finale te halen. En dat is echt veel: alleen Arsenal wordt op dit moment een grotere kans toegedicht, zij staan op 34%. Als het gaat om het winnen van de finale, worden naast Arsenal ook Manchester United net iets grotere kansen toegedicht. Van beide clubs is de kans 18% dat zij deze winnen, voor Ajax is dat op dit moment 15%.

