'Ajax heeft aanvaller bijna binnen: medische keuring succesvol'

Ajax lijkt op korte termijn nieuwste aanwinst Maher Carrizo te kunnen presenteren. Alleen het laatste papierwerk scheidt de vleugelaanvaller nog van een contract in Amsterdam.

Volgens Voetbal International is de transfer van Carrizo van Vélez Sarsfield naar Ajax bijna afgerond. Maandag stond de medische keuring op de planning en die is succes afgerond. Als het laatste papierwerk is afgerond gaat de Argentijn een contract tot medio 2030 tekenen bij Ajax.

Ajax wilde niet aan de vraagprijs van tien miljoen euro voldoen, dus kwamen de clubs tot een ander akkoord. De Amsterdammers betalen nu iets meer dan de helft voor de helft van de transferrechten van Carrizo. Als de jonge rechtsbuiten bevalt, kan Ajax later een groter percentage bij kopen.