Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax heeft aanvaller bijna binnen: medische keuring succesvol'

Max
bron: Voetbal International
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt op korte termijn nieuwste aanwinst Maher Carrizo te kunnen presenteren. Alleen het laatste papierwerk scheidt de vleugelaanvaller nog van een contract in Amsterdam. 

Volgens Voetbal International is de transfer van Carrizo van Vélez Sarsfield naar Ajax bijna afgerond. Maandag stond de medische keuring op de planning en die is succes afgerond. Als het laatste papierwerk is afgerond gaat de Argentijn een contract tot medio 2030 tekenen bij Ajax.

Ajax wilde niet aan de vraagprijs van tien miljoen euro voldoen, dus kwamen de clubs tot een ander akkoord. De Amsterdammers betalen nu iets meer dan de helft voor de helft van de transferrechten van Carrizo. Als de jonge rechtsbuiten bevalt, kan Ajax later een groter percentage bij kopen. 

Gerelateerd:
JP Chermont

'Ajax ziet aanbieding geweigerd worden en staakt gesprekken'

0
Mika Godts met Kian Fitz-Jim

Ajax-café: 'Mika Godts speelt zich in de kijker bij deze 5 clubs'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties