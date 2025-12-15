'Ajax heeft aanwinst bijna binnen: dinsdag medische keuring'

De 27-jarige Tomiyasu is clubloos sinds zijn vertrek bij Arsenal eind vorig seizoen en zou dus direct kunnen aansluiten bij Ajax. Het is nog wachten of hij de medische keuring, die dinsdag gepland staat, doorkomt. De Japanse verdediger speelde anderhalf jaar lang geen negentig minuten meer door blessureleed.

Tomiyasu tekent in dat geval een prestatiecontract tot het einde van het seizoen. Mocht de international weinig spelen, kost het Ajax weinig salaris. Als de samenwerking dit seizoen bevalt, gaan beide partijen praten over een langere verbintenis.