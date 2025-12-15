Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax heeft aanwinst bijna binnen: dinsdag medische keuring'
Fred Grim Foto: © Pro Shots
Takehiro Tomiyasu ondergaat dinsdag de medische keuring bij Ajax. Dat meldt de Telegraaf maandagochtend.
De 27-jarige Tomiyasu is clubloos sinds zijn vertrek bij Arsenal eind vorig seizoen en zou dus direct kunnen aansluiten bij Ajax. Het is nog wachten of hij de medische keuring, die dinsdag gepland staat, doorkomt. De Japanse verdediger speelde anderhalf jaar lang geen negentig minuten meer door blessureleed.
Tomiyasu tekent in dat geval een prestatiecontract tot het einde van het seizoen. Mocht de international weinig spelen, kost het Ajax weinig salaris. Als de samenwerking dit seizoen bevalt, gaan beide partijen praten over een langere verbintenis.
Laatste nieuws
'Feyenoord bestolen in Amsterdam': "Honderdduizend % een penalty”
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Stije Resink al snel naar Ajax? "Hij laat het me wel weten..."
'Ajax heeft aanwinst bijna binnen: dinsdag medische keuring'
Pierre van Hooijdonk kraakt Feyenoorder: "Daar ging Wijndal weer"
Zoon Ruben Schaken loopt stage bij Ajax: "Moet je faciliteren"
Oscar Gloukh zeer lovend: "Ik merk het ook als in de stad ben"
Jong Ajax-speler speelt negatieve hoofdrol: "Een oliedomme actie"
'Oliver Edvardsen ziet eigen transferwaarde naar beneden gaan'
Smal wijst na nederlaag op blessures: "Is gewoon een kutsituatie"
Meer nieuws
Mislintat weer aan de slag als technisch directeur in Duitsland
Quinten Timber baalt van nederlaag: "1-1 was dichterbij dan 2-0"
Driessen enthousiast: "Genieten hoe Ajax het heeft aangepakt"
Van Persie kraakt Ajax: "Feyenoord - PSV, dat is een topwedstrijd"
Hadj Moussa na nederlaag tegen Ajax: "Hadden hier meer verdiend"
Fred Grim over Ajax-tactiek: "Vind het zelf een heel lelijk plan"
Van Persie: "Het was wel duidelijk dat één team wilde voetballen"
Klaassen euforisch na de Klassieker: "Dat is gewoon kippenvel"
Ajax verslaat rivaal Feyenoord in uiterst boeiende klassieker
"Van Axel Dongen is de beste vleugelaanvaller die ze hebben"
Ouder nieuws
Fred Grim gelooft in pupil: "Vind ik gewoon een goede speler"
Hiddink kritisch op Ajax: "Dan hoef je hem niet te vervangen"
Hans Kraay geeft Ajax dringend advies: "Geef maar duidelijkheid"
Opstelling Ajax bekend: Grim kiest opnieuw voor Steur in de basis
Maduro ziet Ajax groeien: "Daarin is hij gewoon heel belangrijk"
Gloukh wil Feyenoord verslaan in Klassieker: "Kan niet wachten"
Hedwiges Maduro over de Klassieker: "Dat vergeet ik nooit meer"
Van Loen kreeg kogelbrief in Ajax-tijd: "Dat waren er heel veel"
Spaan voorspelt: "Dan gaat bij Kasper Dolberg de ketchupfles open"
Schouten heeft voorkeur bij De Klassieker: "Overwinning van Ajax?"
Video’s
Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"
Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"
SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ
'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'
Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"
Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"
Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"
0 reacties