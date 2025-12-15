Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
'Ajax heeft aanwinst bijna binnen: dinsdag medische keuring'

Max
bron: De Telegraaf
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Takehiro Tomiyasu ondergaat dinsdag de medische keuring bij Ajax. Dat meldt de Telegraaf maandagochtend. 

De 27-jarige Tomiyasu is clubloos sinds zijn vertrek bij Arsenal eind vorig seizoen en zou dus direct kunnen aansluiten bij Ajax. Het is nog wachten of hij de medische keuring, die dinsdag gepland staat, doorkomt. De Japanse verdediger speelde anderhalf jaar lang geen negentig minuten meer door blessureleed.

Tomiyasu tekent in dat geval een prestatiecontract tot het einde van het seizoen. Mocht de international weinig spelen, kost het Ajax weinig salaris. Als de samenwerking dit seizoen bevalt, gaan beide partijen praten over een langere verbintenis. 

