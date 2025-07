'Ajax heeft alle vertrouwen in aanwinst en geeft iconisch rugnummer'

Oscar Gloukh gaat komend seizoen spelen met rugnummer 10 bij Ajax, zo melden onder andere het Algemeen Dagblad . De Israëlische middenvelder zal binnenkort officieel worden gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax maakte woensdag de rugnummers voor het nieuwe seizoen bekend. Opvallend was dat nummer 10 nog openstond. Inmiddels is duidelijk dat het speciaal is gereserveerd voor Gloukh. Afgelopen seizoen begon Chuba Akpom nog met dat rugnummer, maar de Engelsman staat inmiddels op de transferlijst en kreeg daarom geen rugnummer toegewezen.

Gloukh is bij Ajax gehaald om de creatieve impulsen op het middenveld te verzorgen, een profiel waar technisch directeur Alex Kroes al langere tijd naar zocht. De aanvallende middenvelder was dan ook een prioriteit op de transfermarkt. Ajax wil daarnaast ook nog een verdedigende middenvelder aan de selectie toevoegen, en hoopt Ko Itakura vast te leggen als vervanger van de naar Chelsea vertrokken Jorrel Hato.