Ajax heeft back op oog: "Kan bij Ajax herenigd worden met Moro"

"Ik kan me niet voorstellen dat Hato hem wil laten gaan. Cucurella is daar de vaste linksback, maar Hato zit daar wel gewoon kort achter. Je speelt bij wijze van 700 wedstrijden per seizoen, dus ik denk niet dat ze hem willen verhuren", stelt men bij #DoneDeal van VoetbalPrimeur.

Ook de naam van Adam Aznou, een jonge back van Everton, valt in Amsterdam. "Hij heeft vorig jaar dertien keer gespeeld voor Real Vallodolid. Vervolgens is hij voor negen miljoen gekocht door Everton. Hij kan bij Ajax herenigd worden met Moro."

"Als ik de namen nu zo hoor, lijkt me de meest logische die van El Karouani", wordt gezegd door de host van de show. Een van de tafelgasten: "En daarom zou het goed zijn als je Gaaei (Anton) zou kunnen verkopen. Dan kun je dat geld misschien daarvoor gebruiken", wordt besloten.