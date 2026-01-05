Kon Veel Minder De Podcast
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax heeft back op oog: "Kan bij Ajax herenigd worden met Moro"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Ajax wil deze winter graag een back aantrekken. De naam van Souffian El Karouani valt in Amsterdam, maar er zijn meer opties.

"Ik kan me niet voorstellen dat Hato hem wil laten gaan. Cucurella is daar de vaste linksback, maar Hato zit daar wel gewoon kort achter. Je speelt bij wijze van 700 wedstrijden per seizoen, dus ik denk niet dat ze hem willen verhuren", stelt men bij #DoneDeal van VoetbalPrimeur.

Ook de naam van Adam Aznou, een jonge back van Everton, valt in Amsterdam. "Hij heeft vorig jaar dertien keer gespeeld voor Real Vallodolid. Vervolgens is hij voor negen miljoen gekocht door Everton. Hij kan bij Ajax herenigd worden met Moro."

"Als ik de namen nu zo hoor, lijkt me de meest logische die van El Karouani", wordt gezegd door de host van de show. Een van de tafelgasten: "En daarom zou het goed zijn als je Gaaei (Anton) zou kunnen verkopen. Dan kun je dat geld misschien daarvoor gebruiken", wordt besloten.

