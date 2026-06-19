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'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'

Gijs Kila
bron: O Globo
Caio Henrique
Caio Henrique Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Caio Henrique. Volgens het Braziliaanse Globo heeft de linksback van AS Monaco inmiddels groen licht gegeven voor een transfer naar Amsterdam, waardoor een akkoord steeds dichterbij komt.

Donderdag meldde het Franse Foot Mercato al dat Ajax concrete interesse heeft in de 27-jarige verdediger. De Amsterdammers zouden vaart willen maken met de onderhandelingen en hopen de transfer snel af te ronden.

Globo bevestigt die berichtgeving en stelt bovendien dat Henrique zelf al zijn voorkeur heeft uitgesproken. Ondanks belangstelling van meerdere Braziliaanse clubs, waaronder Flamengo, zou de linksback hebben gekozen voor een langer verblijf in Europa. "Hij wilde in Europa blijven en begreep dat hij bij Ajax een grotere kans zou hebben om terug te keren in het nationale team", schrijft het Braziliaanse medium over de beweegredenen van Henrique.

Volgens zowel Globo als Foot Mercato wordt een transfersom van ongeveer tien miljoen euro genoemd. Daarmee zou Ajax een ervaren versterking binnenhalen voor de linkerflank van de defensie.

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