Ajax heeft opnieuw een akkoord bereikt met FC Barcelona. De Amsterdammers namen Marc-André ter Stegen al op huurbasis over van de Catalaanse grootmacht en de Duitse doelman wordt gevolgd door Jofre Torrents.

ESPN maakt melding van de aanstaande overgang van Torrents naar de Johan Cruijff Arena. De jonge Spanjaard wordt het komende seizoen gehuurd door Ajax, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

Eerder haalden de Amsterdammers ook linksback Caio Henrique al naar de club, waardoor het lijkt dat Owen Wijndal wel mag vertrekken bij de club. Blijft hij toch bij Ajax, dan zal Torrents zijn minuten voornamelijk gaan maken in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax.