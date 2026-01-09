'Ajax heeft beet en gaat op 28 januari inkomende transfer afronden'

Ajax gaat zich eind januari versterken met Samory Kone van RSC Anderlecht. Dat bevestigt De Telegraaf na eerdere berichtgeving van Het Nieuwsblad. Het Belgische talent wordt op 28 januari zestien jaar en mag dan zijn eerste profcontract tekenen, dat hij bij de Amsterdammers zal ondertekenen.

Donderdagochtend meldde Ajax Showtime al dat de transfer eraan zat te komen, en nu is de deal officieel rond. Kone geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Omdat hij nog geen contract bij de Belgische club had, kon Anderlecht het vertrek niet tegenhouden.

Kone stond al langere tijd op de radar van Ajax en zal naar verwachting aansluiten bij de Onder 17. Dit seizoen speelde hij nog bij Anderlecht Onder 18. De rechtsbuiten is drievoudig Belgisch international Onder 16 en was daarin goed voor één assist, tegen Frankrijk.

Het is niet de eerste keer dat Ajax een jong talent uit België aantrekt. Eerder kwamen onder meer Rayane Bounida (Anderlecht), Jorthy Mokio (KAA Gent), Mika Godts (KRC Genk) en Ethan Butera (Anderlecht) naar de club. Over drie weken voegt Kone zich aan dat rijtje toe.