'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'

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Rik Engelbertink
Abdoulaye Camara
Abdoulaye Camara Foto: © BSR Agency

Abdoulaye Camara gaat het middenveld van Ajax versterken. De Fransman wordt overgenomen van het Italiaanse Udinese en zal aansluiten bij Jong Ajax.

"Er is een akkoord bereikt tussen Ajax en Udinese voor Abdoulaye Camara. Huur met verplichte aankoopoptie", schrijft Santi Aouna van FootMercato op X. Hoeveel de huur- en aankoopsom bedragen is niet duidelijk.

Camara is pas zeventien jaar en komt dus over van Udinese. De jongeling heeft een transferwaarde van 1,5 miljoen euro en debuteerde al in de hoofdmacht van het Italiaanse team.

Tim van Duijn van Voetbal International bevestigt het nieuws en heeft meer informatie. "Abdoulaye Camara van Udinese komt inderdaad naar Ajax, maar is voor Jong Ajax. Staat al langer hoog op de lijstjes en gaat nu naar Amsterdam komen."

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