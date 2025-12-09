KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
'Ajax heeft beet en haalt uit beeld geraakte Takehiro Tomiyasu'

Arthur
bron: Voetbal International
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © BSR Agency

Takehiro Tomiyasu lijkt op weg naar een transfer naar Ajax als eerste winteraanwinst, meldt Tim van Duijn van Voetbal International. De club heeft volgens hem op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de 27-jarige Japanner over een kortlopend contract. Voor zowel de club als de speler is dit een constructie die goed aansluit bij de huidige situatie.

Tim van Duijn zegt hierover: "Vanwege het blessureverleden van Tomiyasu kleven er voor Ajax risico's aan een langdurige verbintenis. Inmiddels is de 42-voudig international van Japan weer een eind op weg, maar hij heeft groepstraining en wedstrijdritme nodig om volledig fit te worden. Ajax volgde de situatie al langer en ziet in het aantrekken van Tomiyasu hoe dan ook een unieke kans, omdat hij normaliter onhaalbaar zou zijn."

Daarom wordt er gekozen voor een kortlopend contract. Zo dekt Ajax zich in tegen mogelijke risico's, terwijl Tomiyasu de kans krijgt om zich richting het komende WK, waar Japan onder meer Nederland treft, opnieuw in de kijker te spelen. Aan het einde van het seizoen kunnen beide partijen evalueren en beslissen of de samenwerking, bijvoorbeeld met een extra jaar, wordt verlengd.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Video’s
