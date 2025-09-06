Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax heeft beet en neemt talentvolle verdediger over van Vitesse

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de overgang van Aykan Soykan afgerond. De vijftienjarige verdediger staat daarmee vanaf heden onder contract in Amsterdam. De jeugdinternational komt over van Vitesse en wordt tot medio 2028 vastgelegd.

Soykan doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en sluit in eerste instantie aan bij Ajax O17. Directeur Voetbal Marijn Beuker is content: "Aykan is een linksbenige en veelzijdige verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij beschikt over een uitstekende techniek en oriëntatie, waarmee hij van achteruit de voetballende oplossing naar voren zoekt", vertelt hij middels de clubkanalen.

"Hij durft in te schuiven en de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander te benutten met crosspasses. Wij hebben Aykan de afgelopen jaren intensief gevolgd", weet hij. "De situatie bij zijn vorige club Vitesse is natuurlijk enorm bijzonder, waarna wij hem konden overnemen. Hij heeft zich bij Vitesse uitstekend kunnen ontwikkelen en we zijn blij dat hij nu voor Ajax gaat spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Aykan bij onze club."

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Silvano Vos

'Voormalig overbodige Ajax-speler bij AC Milan naar Zwitserland'

0
Jade Anna van Vliet

Jade Anna van Vliet 'dik' genoemd: "Ook ik struggle nog elke dag"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd