Ajax heeft beet en neemt talentvolle verdediger over van Vitesse

Soykan doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en sluit in eerste instantie aan bij Ajax O17. Directeur Voetbal Marijn Beuker is content: "Aykan is een linksbenige en veelzijdige verdediger die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij beschikt over een uitstekende techniek en oriëntatie, waarmee hij van achteruit de voetballende oplossing naar voren zoekt", vertelt hij middels de clubkanalen.

"Hij durft in te schuiven en de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander te benutten met crosspasses. Wij hebben Aykan de afgelopen jaren intensief gevolgd", weet hij. "De situatie bij zijn vorige club Vitesse is natuurlijk enorm bijzonder, waarna wij hem konden overnemen. Hij heeft zich bij Vitesse uitstekend kunnen ontwikkelen en we zijn blij dat hij nu voor Ajax gaat spelen. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst van Aykan bij onze club."