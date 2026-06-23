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Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax

Amber
bron: Ajax
Carlos García
Carlos García Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Carlos García aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax. De Spanjaard was sinds februari actief bij Ajax als assistent van Oscar García bij achtereenvolgens Jong Ajax en Ajax 1.

Nu schuift Carlos García door als eindverantwoordelijke bij Jong Ajax. Hij wordt geassisteerd door Toni Astorgano en Urby Emanuelson. Juan Pablo Colinas keert bij Jong Ajax terug als keeperstrainer, de functie die hij de afgelopen maanden eveneens vervulde in de staf van Oscar García bij Jong Ajax en Ajax 1.

Voor Carlos García is het zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder was hij werkzaam als eindverantwoordelijke bij Flamurtari FC in Albanië, waar hij van juli tot oktober vorig jaar trainer was.

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