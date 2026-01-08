Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax heeft beet; talentvolle aanvaller deze maand al Ajacied'

Stefan
Het Ajax-logo op de Johan Cruijff ArenA
Het Ajax-logo op de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zich eind januari versterken met Samory Kone. Het Belgische talent wordt op 28 januari 16 jaar oud en mag dan zijn eerste profcontract tekenen. En dat gaat de rechtsbuiten dus doen in Amsterdam.

Zo meldt Het Laatste Nieuws. Donderdagochtend kwam al naar buiten dat een transfer van Kone naar Ajax aanstaande was. Hij staat bij RSC Anderlecht te boek als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding, maar de Belgische grootmacht kan niets anders doen dan lijdzaam toezien hoe hij zal vertrekken naar de Johan Cruijff Arena. Hij lag nog niet vast bij de club en kan dus vertrekken.

Kone stond al langere tijd op de radar van Ajax en sluit naar verwachting aan bij de Onder-17 van de club. De rechtsbuiten kwam dit seizoen uit in de Onder-18 van Anderlecht. Hij is een drievoudig jeugdinternational van België Onder-16 en was tot dusver goed voor één assist in die drie wedstrijden.

