'Ajax heeft belangstelling voor achttienjarige Zweeds toptalent'

Ajax, PSV en AZ hebben hun zinnen gezet op Elias Pihlström. Volgens FotbollDirekt is er sprake van "spectaculaire belangstelling uit Nederland" voor het achttienjarige talent van Degerfors IF.

Het transferrecord van Degerfors moet worden gebroken om Pihlström aan te trekken. Het hoogste bedrag dat de club ooit ontving, is 700 duizend euro, betaald door Djurgarden voor Victor Edvardsen. Die speelt inmiddels in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles.

Pihlström brak in 2024 door bij Degerfors IF en hielp de club promoveren naar de Allsvenskan. Afgelopen vrijdag maakte hij indruk in de seizoensopener tegen AIK Fotboll (1-1). In 29 wedstrijden noteerde hij twee goals en vier assists.

Zowel PSV als AZ zou hem al maandenlang scouten. "Spectaculaire belangstelling uit Nederland" wordt genoemd door FotbollDirekt, waarbij Ajax in oktober al interesse zou hebben getoond. Ook Zweedse clubs als IF Elfsborg, BK Häcken, Hammarby IF en AIK zouden hem op de radar hebben.

Met een contract tot medio 2028 heeft Degerfors een sterke onderhandelingspositie. De vraag is nu welke club bereid is het transferrecord van de Zweedse club te verbreken. Ajax, PSV en AZ lijken in elk geval serieuze kandidaten om Pihlström naar Nederland te halen.