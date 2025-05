'Ajax heeft belangstelling voor Braziliaans talent van Palmeiras'

Ajax heeft serieuze interesse in de Braziliaanse verdediger Thiago Soares Nogueira. Volgens de gerenommeerde journalist Jorge Nicola heeft de club recent contact gezocht met het management van de achttienjarige mandekker van Palmeiras.

"Ajax heeft de afgelopen dagen geïnformeerd naar de voorwaarden voor een mogelijke deal", meldt Nicola op zijn YouTube-kanaal Cortes do Nicola. De Amsterdammers hebben zich echter nog niet officieel gemeld bij Palmeiras en er is nog geen bod uitgebracht.

Thiago is een 1.92 meter lange, rechtsbenige centrale verdediger. Hij speelt momenteel voor Palmeiras Onder 20, waar hij regelmatig als aanvoerder fungeert. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie. De Braziliaanse topclub nam hem afgelopen zomer over van ESCA Brasil en hij ligt nog vast tot medio 2026.