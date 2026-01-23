"Ajax heeft besloten dat ze niet met miljoenen gaan smijten"

Het belangrijkste dossier is een nummer 6. "Dat vind ik wel pijnlijk en het is een beetje symbolisch voor het beleid dat Ajax nu voert", zegt Goodijk in de Pak Schaal Podcast. "Ze zijn nu wel heel erg aan het kortetermijndenken, heel veel brandjes blussen met allerlei constructies. Als je Regeer nu ziet voetballen als zes, denk ik: had daar in de voorbereiding al een project van gemaakt en ga dan bouwen. Nu hebben al zeven, acht spelers op die plek gespeeld en zie je eindelijk dat Regeer daar zijn plek vindt."

Stije Resink werd eerder genoemd bij Ajax. Benfica zou inmiddels dicht bij een akkoord met de speler van FC Groningen zijn. "Ajax vindt Resink al langere tijd heel interessant, maar ze hebben al besloten dat ze deze maand niet met miljoenen gaan smijten", weet Goodijk. "Daar vind ik best wel wat voor te zeggen, want Cruijff is nog niet begonnen en er is nog geen nieuwe trainer, maar je kon natuurlijk uittekenen dat Resink ook bij een club in het buitenland zou opvallen."