Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax bestuur & beleid

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

Stefan

PSV maakte vrijdag de transfer van Paul Wanner wereldkundig. De aanvallende middenvelder kwam voor zo'n 15 miljoen euro naar Eindhoven, waardoor de regerend landskampioen al meer dan 60 miljoen euro heeft uitgegeven op de transfermarkt. Hoe anders is de situatie bij Ajax.

"Of dit laat zien hoe groot PSV nu is ten opzichte van Feyenoord en Ajax? Je kan niet helemaal in de portemonnee van die clubs kijken, want misschien is PSV bereid om wat meer risico te nemen dan Ajax op dit moment", reageert Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "15 miljoen voor een 19-jarige is pittig, maar als je 100 procent overtuigd bent en je hebt die financiële speelruimte, dan is dat een hele goede zet van PSV."

"Ik denk dat Ajax... Ze moeten bezuinigen, dus PSV staat er financieel gewoon beter voor dan Ajax. En in Amsterdam hebben ze commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers. Die hebben liggen slapen. Ik denk dat ze bij Ajax nu veel zorgvuldiger zijn en gewoon heel streng toekijken of het goed gaat met de uitgaven. PSV heeft gewoon wat meer speelruimte", aldus Verweij.

