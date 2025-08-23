"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

"Of dit laat zien hoe groot PSV nu is ten opzichte van Feyenoord en Ajax? Je kan niet helemaal in de portemonnee van die clubs kijken, want misschien is PSV bereid om wat meer risico te nemen dan Ajax op dit moment", reageert Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "15 miljoen voor een 19-jarige is pittig, maar als je 100 procent overtuigd bent en je hebt die financiële speelruimte, dan is dat een hele goede zet van PSV."

"Ik denk dat Ajax... Ze moeten bezuinigen, dus PSV staat er financieel gewoon beter voor dan Ajax. En in Amsterdam hebben ze commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers. Die hebben liggen slapen. Ik denk dat ze bij Ajax nu veel zorgvuldiger zijn en gewoon heel streng toekijken of het goed gaat met de uitgaven. PSV heeft gewoon wat meer speelruimte", aldus Verweij.