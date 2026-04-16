'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Opvallende geluiden uit Spanje: Ajax zou zijn oog hebben laten vallen op Dani Ceballos. Volgens berichten van Marca is er zelfs al contact geweest tussen de Amsterdamse club en de middenvelder van Real Madrid.
De mogelijke transfer hangt samen met een aanstaande renovatie van de selectie in Madrid. Na een teleurstellend seizoen, waarin de club naast succes in zowel de competitie als de Champions League grijpt, lijkt een aantal spelers te mogen vertrekken. Ceballos behoort volgens de Spaanse media tot die groep.
Transferexpert Matteo Moretto bevestigt dat Ajax deze situatie nauwlettend volgt. "Er is een club die erg geïnteresseerd is in hem", stelt hij. "Er zijn al contact geweest: Ajax wil Ceballos."
De 29-jarige middenvelder staat al jaren onder contract bij Real Madrid, maar wist daar nooit een vaste basisplaats af te dwingen. Eerder kwam hij uit voor Real Betis en Arsenal. Ook dit seizoen bleef zijn rol beperkt: Ceballos kwam tot slechts 466 speelminuten in het eerste elftal.
